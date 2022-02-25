Тепло и сильный ветер продолжится в Петербурге 25 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под конец зимы в Санкт-Петербурге продолжится оттепель. В пятницу, 25 февраля 2022 года, в Северной столице вновь будет тепло, но не обойдется без сильного ветра, который буквально может снести с ног. О предстоящей погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Северная столица окажется под влияние очередного активного североатлантического циклона. Его облачная спираль закроет небо плотными облаками, усилится ветер и пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщил синоптик.

Днем в городе на Неве температура воздуха прогреется до 2-4 градусов выше нуля, по Ленинградской области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер сменит направление с западного на юное и достигнет 6-11 метров в секунду, с порывами до 16-21 метров в секунду.

Погода изменится лишь в субботу к вечеру. Ожидается, что осадки прекратятся, утихнет ветер, а также похолодает.