Пожар охватил магазин на Васильевском острове в Петербурге

Пожар произошел на Васильевском острове Петербурга в ночь на 25 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар. Он случился поздно вечером 24 февраля 2022 года. В 23:38 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит магазин, расположенный в доме 7 по 26-й линии В.О. На место незамедлительно выехали спасатели.

- По указанному адресу в подсобном помещении магазина происходило горение на площади в два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

К тушению пожара приступили 15 человек личного состава МЧС города, а также три пожарные машины. За полчаса с момент звонка спасатели смогли справиться с огнем и потушить пламя.

По предварительным данным пострадавших в результате возгорания нет. На данный момент на месте работают специалисты и устанавливают причину возгорания.