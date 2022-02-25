Пробки сковали набережные и центр Петербурга утром 25 февраля

Пробки сковали Петербург утром 25 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром в пятницу, 25 февраля 2022 года, в Санкт-Петербурге образовались пробки. Заторы сковали движение по нескольким набережным, а также в центре города. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

- Утром 25 февраля пробка растянулась по Малоохтинскому проспекту и далее по Октябрьской набережной. Затор начинается от моста Александра Невского. Также очень затруднено движение по Новочеркассокму проспекту от Зольной улицы до Заневского проспекта, а также по самому проспекту в сторону моста, - сообщает сервис.

Не менее тяжелая обстановка на Невском проспекте от моста Александра Невского до площади Восстания. Заторы наблюдаются по набережной реки Фонтанки от БДТ до Невского проспекта, по Садовой улице. Кроме того, пробки на Петроградской стороне по направлению в центр.