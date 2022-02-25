Прокуратура Петербурга потребовала сохранить комплекс построек Охтинского порохового завода

Прокуратура Петербурга потребовала провести мероприятия по сохранению объекта культурного наследия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура встала на защиту комплекса построек Охтинского порохового завода, который является объектом культурного наследия. Как сообщили в ведомстве 25 февраля 2022 года, уже была проведена проверка по соблюдению законодательства о сохранности постройки, представляющей ценность для города.

- Установлено, что правообладатель объекта культурного наследия "Комплекс построек Охтинского порохового завода", расположенного на улице Коммуны, в нарушение требований федерального законодательства не принимает мер по его надлежащему содержанию, - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что водонапорная башня, а также часть котельной, где находится дымовая труба, с загрязнениями. Кроме того, от здания отслаивается слой краски и штукатурка.

Сейчас ведомство направило представление с нарушениями на имя гендиректора, отвечающего за объект.