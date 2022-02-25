Ленинградский зоопарк отметит Международный день белого медведя

Международный день белого медведя отметят в Ленинградском зоопарке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

27 февраля 2022 года в мире будет отмечаться Международный день белого медведя. Именно белый медведь является символом Ленинградского зоопарка. Поэтому, в честь праздника зоосад Санкт-Петербурга подготовил познавательную и развлекательную программу. Об этом 25 февраля рассказали в пресс-службе зоопарка.

- В это воскресенье мы предлагаем вам вместе с нашей медведицей Хаарчааной присоединиться к тематическому дню и узнать больше о белоснежных хищниках, - сообщили в зоопарке.

Так, 27 февраля с 12 до 16 часов пройдет познавательная площадка "Белый медведь: от носа до хвоста". В это же время все желающие смогут пройти по маршрутному квесту "Азбука белого медведя".

В два часа дня посетителей выступил знаменитая белая медведица Хаарчаана, которую будут кормить перед зрителями. Также в зоопарке запланирована мультимедийная викторина "Все о белых медведях".