1,4 тысяча человек собрались на незаконном митинге в Петербурге

На незаконном митинге в Петербурге собрались 1,4 тысяча человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 24 февраля 2022 года, в самом центре Санкт-Петербурга прошел незаконный митинг. У станции метро "Гостиный двор", а также на Невском проспекте собралась большая группа людей, несмотря на требования правоохранительных органов разойтись. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На несанкционированной акции собралась группа граждан в количестве 1,4 тысячи человек, - сообщил источник.

Сотрудники полиции, которые находились на месте митинга, через мегафон требовали, чтобы люди разошлись. Для обеспечения охраны общественного порядка было задействовано 258 сотрудников полиции, а также 200 сотрудников ГУ ФСВНГ России.

Не обошлось без задержаний. В общей сложности были задержаны 380 человек, из них двое несовершеннолетних.