Дом Мясоедова в Петербурге станет инновационной площадкой центра Алмазова

Центр Алмазова получил дополнительную площадку для инновационных разработок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятиэтажное строение на улице Чайковского власти Санкт-Петербурга передали в пользование Национальному медицинскому исследовательскому центру им. Алмазова (НМИЦ). На новой площадке будут внедрять современные медицинские технологии, а также проводить научные семинары и мастер-классы. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года, сообщили в Смольном.

- В новом здании НМИЦ ученые будут работать над технологиями персонализированной медицины и искусственного интеллекта, - уточнили в петербургской администрации.

Также в новом корпусе центра на улице Чайковского разместят структурные подразделения по направлениям «цифровизация» и «умная клиника». На территории инновационной площадки будут проводить мероприятия, направленные на популяризацию науки: семинары, конференции и мастер-классы.

Передаваемое нежилое здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Е. С. Мясоедова (И. В. Оболенской-Нелединской-Мелецкой)», который был построен в 1852 году.