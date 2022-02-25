Школьник из Петербурга попал в реанимацию после игр на перемене

Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 24 февраля в Детскую городскую больницу №19 в Петербурге поступил 9-летний мальчик. В карету скорой помощи он попал прямиком со школьной перемены.

- В десять часов утра мальчик вышел из класса в коридор, чтобы поиграть с одноклассниками. В результате, кто-то из них его неудачно толкнул. Ребенок упал и сильно ударился головой, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчика оставили в отделение реанимации. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.