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Происшествия25 февраля 2022 8:02

Школьник из Петербурга попал в реанимацию после игр на перемене

Мальчика неудачно толкнул одноклассник
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга

Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Днем 24 февраля в Детскую городскую больницу №19 в Петербурге поступил 9-летний мальчик. В карету скорой помощи он попал прямиком со школьной перемены.

- В десять часов утра мальчик вышел из класса в коридор, чтобы поиграть с одноклассниками. В результате, кто-то из них его неудачно толкнул. Ребенок упал и сильно ударился головой, - сообщил источник "КП-Петербург".

Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчика оставили в отделение реанимации. Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.