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Происшествия25 февраля 2022 8:10

В Петербурге школьница с больным зубом отравилась анальгетиками

15-летний подросток хотела утихомирить боль без обращения к стоматологу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургская школьница угодила в больницу, напившись анальгетиков из-за больного зуба.

Петербургская школьница угодила в больницу, напившись анальгетиков из-за больного зуба.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге госпитализировали в больницу 15-летнюю школьницу, которая напилась анальгетиков, чтобы утихомирить зубную боль. Все произошло в четверг, 24 февраля, в доме на Ленинском проспекте, где и проживает девушка. Школьница решила обойтись без помощи стоматолога – то ли боялась врача, то ли не хотела долго ждать приема. Теперь ей предстоит еще и другое лечение.

- Девушка приняла сразу четыре таблетки обезболивающего. Это случилось посреди ночи, она попросту не могла заснуть от боли. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести, у нее диагностировали острое пероральное отравление «Пенталгином», - отметил источник «П-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что по факту происшествия полиция проводит проверку.