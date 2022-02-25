Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 февраля 2022 8:22

Таксист домогался до 12-летней девочки во время поездки во Всеволожске

По словам матери шестиклассницы, мужчина ее трогал и спрашивал, была ли у нее интимная связь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Под Петербургом водитель такси предлагал интим девочке во время поездки.

Под Петербургом водитель такси предлагал интим девочке во время поездки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Водитель такси домогался до 12-летней девочки во время поездки во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности происшествия сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. По словам матери юной жертвы, она вызвала для дочери такси в ночь с 24 на 25 февраля, потому что сама не могла забрать ее к себе домой. Кто же знал, что ребенок попадет в руки к извращенцу.

- Водителя «Соляриса» объявили в розыск. Как рассказала полиции мать, иностранный мужчина трогал девочку за ноги и живот, а также интересовался , была ли у нее ранее интимная связь и целовалась ли она хоть с кем-нибудь. Дочь прибежала к родителю вся в слезах, напуганной. Личность подозреваемого установлена, им оказался уроженец Таджикистана, 24 года ему, - передает источник «КП-Петербург».

Добавим, что полиция проводит проверку по фату происшествия. Водителя ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.