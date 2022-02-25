Таксист домогался до 12-летней девочки во время поездки во Всеволожске

Под Петербургом водитель такси предлагал интим девочке во время поездки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водитель такси домогался до 12-летней девочки во время поездки во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности происшествия сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах. По словам матери юной жертвы, она вызвала для дочери такси в ночь с 24 на 25 февраля, потому что сама не могла забрать ее к себе домой. Кто же знал, что ребенок попадет в руки к извращенцу.

- Водителя «Соляриса» объявили в розыск. Как рассказала полиции мать, иностранный мужчина трогал девочку за ноги и живот, а также интересовался , была ли у нее ранее интимная связь и целовалась ли она хоть с кем-нибудь. Дочь прибежала к родителю вся в слезах, напуганной. Личность подозреваемого установлена, им оказался уроженец Таджикистана, 24 года ему, - передает источник «КП-Петербург».

Добавим, что полиция проводит проверку по фату происшествия. Водителя ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.