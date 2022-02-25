Беглов заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в городе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что заболеваемость коронавирусом в городе начала снижаться. Однако ситуация все еще остается непростой. Слова градоначальника 25 февраля 2022 года приводит Смольный.

- Хотя эпидемическая ситуация остается непростой, заболеваемость снижается. Вместе с тем хочу напомнить петербуржцам о необходимости сделать прививку или ревакцинироваться, - отметил градоначальник.

На фоне снижения заболеваемости в Петербурге уменьшилось и количество госпитализаций. Это позволяет больницам города, которые были перепрофилированы для лечения инфицированных, вернуться к обычной работе. Так, вскоре больница святого Георгия вернется к штатной работе. Ранее к обычному режиму вернулись роддом №16 и детская больница святой Ольги.