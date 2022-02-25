Пенсионерка из Петербурга заявила в полицию на внучку, стащившую у нее 150 рублей

В Петербурге пенсионерка стащила 150 рублей у бабушки, а та заявила в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская пенсионерка написала заявление в полицию на взрослую внучку, которая стащила у нее 150 рублей. Для 64-летней бабушки воровство, даже столь незначительное, оказалось преступлением не только против буквы закона, но и против совести. Подробности любопытного конфликта рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- По словам бабушки, ее 22-летняя внучка без ее ведома перевела 150 рублей с ее банковсокй карты на свою. Пенсионерка такого поведения не стерпела и вызвала полицию, у нее приняли заявление, решать конфликт мирно она не хочет, - отметил источник «КП-Петербург».

Полиция проводит проверку по факту междоусобицы родственников. Объяснение с внучки пока не взяли. Неизвестно, раскаивается ли она.