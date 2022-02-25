Больница святого Георгия в Петербурге свернула коронавирусные койки

Больница святого Георгия готовится выйти из работы с коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно снижается заболеваемость коронавирусом, а вместе с этим и количество госпитализаций. Сейчас в больницах города на лечении находятся около 7 тысяч зараженных. Поэтому постепенно стационары возвращаются к штатному режиму работы. Так, вскоре больница святого Георгия тоже выйдет из работы с коронавирусом. Об этом 25 февраля 2022 года сообщили в Смольном.

- Первая – больница святого Георгия. Основной корпус больницы не принимает пациентов с коронавирусом с 24 февраля. Сейчас там проводится дезинфекция. Прием неинфекционных больных начнется в первую неделю марта, - рассказали в городской администрации.

Вскоре в стационаре снова будут принимать пациентов для оказания помощи в травматологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии и сосудистой хирургии.

Добавим, что в обычному режиму работы уже вернулись роддом №16 и детская больница святой Ольги.