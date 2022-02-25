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Здоровье25 февраля 2022 9:48

Портал "Здоровье петербуржца" временно прекратил работу

Об этом сообщили в комитете по здравоохранению города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Портал "Здоровье петербуржца" временно недоступен

Портал "Здоровье петербуржца" временно недоступен

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городской портал "Здоровье петербуржца" временно оказался недоступен. А это значит, что жители Санкт-Петербурга, которые собирались записаться на прием или вакцинацию с его помощью, пока что сделать это не смогут. Им придется прибегать к другим способам. Об этом 25 февраля 2022 года сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- Портал "Здоровье петербуржца" www.gorzdrav.spb.ru временно недоступен, - сообщили в комитете.

На портале отмечается, что сервисы личного кабинета могут быть временно недоступны в связи с проведением технических работ. Ожидается, что они вскоре закончатся и сайт снова возобновит нормальную работу до конца текущего дня.

Напомним, что записаться к врачу или на вакцинацию также можно по номеру 122 или на портале Госуслуг.