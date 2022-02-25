Борис Пиотровский отреагировал на перенос финала Лиги Чемпионов из Петербурга

Пиотровский прокомментировал перенос матча Лиги Чемпионов из Петербурга в Париж Фото: Артем КИЛЬКИН

25 февраля 2022 года стало известно, что УЕФА принял решение о переносе финального матча футбольной Лиги чемпионов, который должен был состояться в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Теперь игра пройдет в Париже. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский отреагировал на произошедшее.

- Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. Сегодня Петербург - один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано, - отметил Пиотровский.

Также вице-губернатор пояснил, что теперь средства, которые были заложены на подготовку и проведение матча, будут потрачены по другому назначению. Деньги направят на развитие спортивных школ для детей города.