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Спорт25 февраля 2022 10:03

Борис Пиотровский отреагировал на перенос финала Лиги Чемпионов из Петербурга

Вице-губернатор отметил, что средства, которые были заложены на футбол, будут направлены на развитие детских спортивных школ
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Пиотровский прокомментировал перенос матча Лиги Чемпионов из Петербурга в Париж

Пиотровский прокомментировал перенос матча Лиги Чемпионов из Петербурга в Париж

Фото: Артем КИЛЬКИН

25 февраля 2022 года стало известно, что УЕФА принял решение о переносе финального матча футбольной Лиги чемпионов, который должен был состояться в мае 2022 года в Санкт-Петербурге. Теперь игра пройдет в Париже. Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский отреагировал на произошедшее.

- Мне очень жаль, что коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций приняли такое решение. Сегодня Петербург - один из знаковых центров проведения крупных международных мероприятий, у нас есть все необходимые ресурсы и инфраструктура. И это хорошо известно нашим иностранным коллегам, поэтому очевидно, что такое решение политически ангажировано, - отметил Пиотровский.

Также вице-губернатор пояснил, что теперь средства, которые были заложены на подготовку и проведение матча, будут потрачены по другому назначению. Деньги направят на развитие спортивных школ для детей города.