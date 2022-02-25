Трамваи и троллейбусы в Петербурге обновят к 2024 году

В Петербурге к 2024 году обновят троллейбусы и автобусы Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие два года власти Санкт-Петербурга планируют заменить большинство трамваев и троллейбусов. Об этом в пятницу, 25 февраля 2022 года, сообщили в рамках круглого стола, посвященного реформированию транспортной отрасли города на Неве.

- Из 522 трамваев, которые сейчас курсируют по Петербургу, обновят 339 - 65% всего подвижного состава. Из 510 троллейбусов обновят около 76%, что составляет 386 машин, - уточнили в ходе встречи.

Программу по обновлению петербургского общественного транспорта уже начали. Полностью реализовать проект обещают до 2024 года. Кроме того, Петербург проведут колоссальную работу по замене трамвайных путей.

Напомним, ранее "КП-Петербург" сообщала, что автобусы и троллейбусы Северной столицы в скором времени перейдут на экологичное топливо. Общественный транспорт города ждут большие перемены - самое масштабное обновление за последние 30 лет.