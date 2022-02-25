МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 26 февраля

Сильный ветер накроет Петербург 26 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный ветер все никак не утихнет в Санкт-Петербурге. В субботу, 26 февраля 2022 года, город накроет северо-западный, западный ветер, который будет достигать скорости 20 метров в час. Об этом жителей Северной столицы предупредили в пресс-службе МЧС города.

- 26 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в течение для будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, поэтому на дорогах и тротуарах образуется опасный гололед. Ночью пройдет небольшой мокрый снег, а днем будет почти без осадков.

Ветер должен будет стихнуть к воскресенью, 27 февраля. Ночью резко похолодает до минус 6-8 градусов, где-то даже до 11-13 градусов мороза. Днем будет от нуля до минус 2 градусов.