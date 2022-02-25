Мужчину задержали за развращение 11-летней девочки в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в развращении 11-летнего ребенка. Об этом "КП-Петербург" стало известно 25 февраля 2022 года от источника в правоохранительных органах.

- 21 февраля в полицию обратилась 41-летняя жительница Всеволожска и рассказала, что у дома 7 по Знаменской улице неизвестный мужчин совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - сообщил источник.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже 24 февраля оперативная группа у дома 45 по 4-й линии во Всеволожске задержала 48-летнего местного жителя, который работает машинистом башенного крана одной компании. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.

На данный момент он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.