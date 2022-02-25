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Происшествия25 февраля 2022 11:41

Петербуржец получил 1,5 года условно за пост про цыган "ВКонтакте"

Его сообщение содержало призывы к экстремизму
Анастасия СОБОЛЕВА
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Житель Петербурга получил 1,5 года условно за пост про цыган

Житель Петербурга получил 1,5 года условно за пост про цыган

Фото: Олег ЗОЛОТО

Калининский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 25 февраля 2022 года, признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности по отношению к лицам цыганской национальности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

- Летом прошлого года петербуржец выразил свою неприязнь к цыганам, опубликовав на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" текстовое сообщение. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила в словах обвиняемого совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе призыва) к насильственным действиям в отношении людей этой национальности, - уточнили в пресс-службе.

Подсудимый полностью признал свою вину. Райсуд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.