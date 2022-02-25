Четвероклассник накинулся с кулаками на замдиректора школы в Петербурге

В Петербурге маленький школьник напал на замдиректора. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четвероклассник ударил заместителя директора одной из школ Фрунзенского района Петербурга. Все произошло в здании учебного учреждения в Альпийском переулке. Подробности необычного происшествия «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. Удар был настолько болезненным, что пострадавшая 34-летняя женщина вынужденно обратилась в травмпункт местной поликлиники.

- Состояние замдиректора оценили как удовлетворительное. Официальный диагноз – ушиб нижней трети правой плечевой кости. Женщину отпустили домой. В полицию она заявлять о происшествии не стала. Подробностей конфликта пока нет, - отметил источник «КП-Петербург».

Добавим, что сотрудники МВД все-таки проведут проверку по факту конфликта, уже назначен ответственный полицейский.