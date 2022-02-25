Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 февраля 2022 12:26

"Формула-1" объявила об отмене Гран-при в Петербурге

Гонка должна была состояться на трассе "Игора драйв" в 2023 году
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России

«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России

Фото: Олег ЗОЛОТО

Гран-при "Формулы-1" в Санкт-Петербурге не будет. Пресс-служба гонки 25 февраля 2022 года объявила о том, что отменяет проведение соревнований в России. Об этом говорится на официальном сайте.

- Чемпионат мира "Формулы-1" посещает страны по всему миру с позитивным взглядом на объединение людей и наций. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации, - говорится в заявлении.

Организация заявила о том, что обсудила позицию спорта и приняла решение о том, что в таких условиях проведение соревнований не возможно.

Напомним, что в 2022 году гонка должна была состояться в Сочи. А в 2023 году были назначены соревнования под Петербургом на трассе "Игора Драйв".