"Формула-1" объявила об отмене Гран-при в Петербурге

«Формула-1» объявила об отмене Гран-при России Фото: Олег ЗОЛОТО

Гран-при "Формулы-1" в Санкт-Петербурге не будет. Пресс-служба гонки 25 февраля 2022 года объявила о том, что отменяет проведение соревнований в России. Об этом говорится на официальном сайте.

- Чемпионат мира "Формулы-1" посещает страны по всему миру с позитивным взглядом на объединение людей и наций. Мы с грустью и шоком наблюдаем за развитием событий в Украине и надеемся на быстрое и мирное разрешение нынешней ситуации, - говорится в заявлении.

Организация заявила о том, что обсудила позицию спорта и приняла решение о том, что в таких условиях проведение соревнований не возможно.

Напомним, что в 2022 году гонка должна была состояться в Сочи. А в 2023 году были назначены соревнования под Петербургом на трассе "Игора Драйв".