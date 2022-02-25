Склад оружия времен Великой Отечественной войны обнаружили у пенсионера под Петербургом

Пенсионер из Ленобласти прятал целый склад оружия и боеприпасов у себя в деревне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У 62-летнего жителя Ленобласти обнаружили склад оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все это «добро» 24 февраля нашел оперуполномоченный. Оружие и боеприпасы лежали в одном из домов в деревне Люговичи, что находится в Лодейнопольском районе. Список там огромный.

- Изъято более 250 боеприпасов от гладкоствольного и мелкокалиберного оружия, предмет, похожий на гранату, запал от гранаты, старый взрывчатый пакет, а также два гладкоствольных охотничьих ружья, одно из них одноствольное, другое – двуствольное, - передает источник «КП-Петербург».

Добавим, что полицейские усмотрели признаки преступления в действиях пенсионера. Если уголовное дело по статье 222 УК РФ возбудят, то мужчине может грозить даже срок в колонии.