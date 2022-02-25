Блокадница Валентина Никитина отметила 100-летний юбилей Фото: СОЦСЕТИ

Одна из старейших жительниц Санкт-Петербурга Валентина Николаевна Никитина в пятницу, 25 февраля 2022 года, празднует своё столетие. На век жизни петербурженки выпала нелегкая доля: ее детство прошло послереволюционном городе, который только начал приходить в себя после гражданской войны. Годы юности девушки прошли под звуки разрывающихся над Ленинградом снарядов. Поздравление юбиляру опубликовали в группе "Невского района Санкт-Петербурга.

- В день рождения в гости пришли петербуржцы, которым в прошлые годы она преподавала в школе. Также ветерана поздравили представители администрации района, - говорится в сообщении.

В 17 лет, едва окончив школу, Валентина Николаевна стала свидетелем бесчеловечного обстрела фашистскими налетчиками станции Лычково, во время которого погибли десятки детей. Бомбы фашистов разрушили пути и порвали железнодорожную связь Ленинграда с безопасными районами тыла.

Чудовищные испытания, через которые пришлось пройти долгожительнице не надломили ее дух, а сделали лишь добрее и отзывчивей. Как только въезд обратно в город был разрешен, она поступила в 11-й педагогический класс и стала работать учителем начальных классов. Позднее она окончила географический факультет и преподавала в школе более 30 лет. Всю свою жизнь она посвятила детям, учила их географии и была очень дружна со своими воспитанниками.