Выставка классика советского андеграунда Юрия Медведева откроется в Петербурге / Фото: ЦПКиО

В эти выходные, 26 февраля 2022 года, в Санкт-Петербурге откроется выставка классика советского андеграунда Юрия Медведева. Она пройдет в Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса, расположенного на территории парка ЦПКиО. Об этом сообщили в пресс-службе Елагина острова.

- Самобытный художественный язык Медведева не вписывается в строгие рамки конкретного направления. Он бунтарь, фееричный колорист, «сочинитель картин», - рассказали организаторы выставки.

Выставка называется «Просветы пространства». На ней посетителям представят более 70 работ художника.

Кроме того, среди экспозиций будет мультимедийная инсталляция, которая познакомит зрителей с проектами Медведева, вошедшими в историю промышленной архитектуры советского времени.

Выставка продлится до 10 апреля.