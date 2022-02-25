"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге

В Петербурге продлён «желтый» уровень опасности из-за погодных условий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга объявило о продлении "желтого" уровня опасности. Из-за плохой погоды Смольный предупреждает жителей города о том, что по улицам следует передвигаться предельно осторожно. Это же касается и автомобилистов. Оповещение было опубликовано 25 февраля 2022 года.

- По информации Гидрометцентра России, до 08 часов 26 февраля на территории Санкт-Петербурга продлён "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что это потенциально опасная погода. Из-за сильного ветра и гололеда увеличивается вероятность ДТП. Кроме того, порывы могут повалить деревья или слабо закрепленные конструкции.