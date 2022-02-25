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Общество25 февраля 2022 13:31

Петербургские чиновники отказались от авто в пользу велосипедов

Зимнюю велоакцию поддержали три городских комитета
Анастасия СОБОЛЕВА
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Петербургские Чиновники на один день отказались от авто в пользу велосипедов / Фото: Комтранс

Петербургские Чиновники на один день отказались от авто в пользу велосипедов / Фото: Комтранс

В преддверии весны чиновники Санкт-Петербурга решили сменить автомобили на более облегченные средства передвижения по городу и отправиться на службу на байке. Так, утром в пятницу, 25 февраля 2022 года, состоялся пятикилометровый заезд на байках от Обуховской площади до Миллионной улицы в рамках акции "На работу на велосипеде".

- Участие в акции приняли служащие петербургских комитетов по транспорту, физической культуре и спорту, по экономической и стратегической политике. К велозаезду также присоединились сотрудники городского центра управления парковками, дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, СПб ГУП «Горэлектротранс» и офисные работники, - сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

По словам организаторов, акция наглядно демонстрирует универсальность и всесезонность такого вида транспорта, как велосипед. Тем более, что протяженность веломаршрутов города на Неве на сегодняшний день составляет порядка 135 километров. Власти города планирует увеличить ее в 2022 году еще на 9 километров.