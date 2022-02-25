Под Петербургом мужчина вызвал полицию из-за того, что жена закрыла его дома из-за запоя

Под Петербургом полиция выводила мужчину из запоя. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Петербургом полиция приехала на вызов к мужчине, которого жена закрыла дома из-за запоя. Все произошло в Волхове в одном из многоквартирных домов на Авиационной улице. Горе-муж выбежал на балкон и что есть мочи начал кричать, что якобы произошло убийство. Когда очевидцы стали уточнять, в чем дело, мужчина заявил, что убили именно его. К месту оперативно прибыл патруль полиции. Оказалось, что ситуация прозаическая.

- Двое полицейских, прибывших в квартиру, выяснили, что мужчина находится в длительном запое, и придумал себе такую легенду «убийства», чтобы выйти из дома за очередной порцией выпивки. А закрыла его жена, которая озабочена состоянием его здоровья, - сообщил источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Мужчина не стал писать никаких заявлений на супругу и в итоге согласился остаться в квартире в «заточении».