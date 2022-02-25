В ЦПКиО Петербурга остановили работу проката лыж и финских саней

Прокат лыж и финских саней приостановили в ЦПКиО Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

В парке ЦПКиО имени Кирова Санкт-Петербурга, который находится на Елагином острове, временно прекратили прокат зимнего инвентаря. Речь идет о финских санях и лыжах. Об этом 25 февраля 2022 года сообщили в пресс-службе парка.

- Прокат временно приостанавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщили в Елагином парке.

Во-первых, последние дни в Петербурге оттепель, из-за чего снег в парке начал таять и превращаться в лед. Во-вторых, в городе второй день дует сильный ветер со скоростью до 20 метров в секунду, что тоже повлияло на решение работников проката.

Напомним, что Смольный продлил уровень "желтой" опасности из-за плохой погоды в Петербурге и на 26 февраля. Ожидается, что в городе снова поднимется сильный ветер до 15-20 метров в секунду.