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Происшествия25 февраля 2022 14:46

Арестовали мужчину, который износиловал студента в Мурино

Ему грозит до шести лет лишения свободы
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В отношении нападавшего завели уголовное дело

В отношении нападавшего завели уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину, который изнасиловал студента в Ленобласти, арестовали 22 февраля. Сам инцидент произошел еще в начале декабря в одной из парадных в Мурино. Там молодому парню не посчастливилось встретиться с 41-летним безработным незнакомцем.

- Вечером 4 декабря взрослый мужчина в парадной нанес удары руками 18-летнему парню. После этого он предложил юноше вступить в сексуальную связь. В итоге он осуществил задуманное, применив насилие, - сообщил источник "КП-Петербург".

В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.