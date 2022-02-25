Арестовали мужчину, который износиловал студента в Мурино

В отношении нападавшего завели уголовное дело Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину, который изнасиловал студента в Ленобласти, арестовали 22 февраля. Сам инцидент произошел еще в начале декабря в одной из парадных в Мурино. Там молодому парню не посчастливилось встретиться с 41-летним безработным незнакомцем.

- Вечером 4 декабря взрослый мужчина в парадной нанес удары руками 18-летнему парню. После этого он предложил юноше вступить в сексуальную связь. В итоге он осуществил задуманное, применив насилие, - сообщил источник "КП-Петербург".

В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.