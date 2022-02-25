Собака прокусила руку девочке на улице под Петербургом

Под Петербургом собака прокусила ребенку руку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Петербургом собака укусила прохожую 10-летнюю девочку. Нападение животного произошло на Центральной улице в деревне Кисельня, что находится в Волховском районе Ленобласти. Все случилось средь бела дня в четверг, 24 февраля. Известно, что с собакой был хозяин, пса он держал на поводке. Но мужчина не надевал на животное намордник.

- В полицию сообщила об инциденте мама девочки. Она сообщила точный адрес происшествия и потребовала провести проверку. К семье на дом выехали полицейские, женщина написала заявление. У девочки опухла рука после укуса, сотрудники «скорой» оказали ей медицинскую помощь, - передает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что хозяина собаки ищут. О возможных санкциях по отношению к мужчине пока не говорят.