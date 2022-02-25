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Происшествия25 февраля 2022 15:03

Собака прокусила руку девочке на улице под Петербургом

Хозяин животного не успел предотвратить нападение
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Под Петербургом собака прокусила ребенку руку.

Под Петербургом собака прокусила ребенку руку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Петербургом собака укусила прохожую 10-летнюю девочку. Нападение животного произошло на Центральной улице в деревне Кисельня, что находится в Волховском районе Ленобласти. Все случилось средь бела дня в четверг, 24 февраля. Известно, что с собакой был хозяин, пса он держал на поводке. Но мужчина не надевал на животное намордник.

- В полицию сообщила об инциденте мама девочки. Она сообщила точный адрес происшествия и потребовала провести проверку. К семье на дом выехали полицейские, женщина написала заявление. У девочки опухла рука после укуса, сотрудники «скорой» оказали ей медицинскую помощь, - передает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Добавим, что хозяина собаки ищут. О возможных санкциях по отношению к мужчине пока не говорят.