Петербургское туристско-информационное бюро выиграло в конкурсе Russian Travel Awards Фото: Олег ЗОЛОТО

«Туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга» признали лучшим в России по внутреннему туризму в конкурсе Russian Travel Awards. О победе рассказали в пресс-службе Смольного.

- В номинации «Лучший региональный туристско-информационный центр» первое место заняло «Городское туристско-информационное бюро Санкт Петербурга». Северная столица была и остается туристической «Меккой». Город всегда готов предложить его гостям что-то новое, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В 2022 году жюри оценивало проекты конкурса в 15 номинациях. Среди них территория событийного, культурно-познавательного, делового, промышленного, детского туризмов, а также территория мастеров гостеприимства.

Кроме этого, лучшим маркетинговым проектом в области туризма и индустрии гостеприимства признали проект «Петербургское гостеприимство/Новая туристская география». Основным туристским продуктом комитета по туризму Северной столицы стала «особая и неповторимая атмосфера» города.