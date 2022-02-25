В Петербурге 352 ребенка получат дорогостоящие лекарства бесплатно

54 ребенка уже получают лечение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году за счет городского бюджета Санкт-Петербурга дорогостоящими препаратами обеспечат 352 детей, у 85 из них редкие диагнозы. Этот вопрос обсудили в рамках "круглого стола", организованного Смольным в преддверии Международного дня редких заболеваний.

- В 2021 году благодаря взаимодействию с фондом «Круг добра» в Петербург было поставлено лекарств на 1,49 миллиардов рублей. Главным образом поставки предназначались для детей с редкими заболеваниями, которым требуется дорогостоящее лечение. В этом году одобрена помощь 110 пациентам, из них 54 ребенка уже получают лечение, - сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

Также деньги на дорогостоящие лекарства были выделены из городского бюджета. Это 475 миллионов рублей. Среди пациентов, которые получат лекарства, 112 детей страдают орфанными заболеваниями.