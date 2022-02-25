В Петербурге планируют открыть 21 новую станцию метро к 2030 году

На развитие метрополитена в городской бюджет уже заложено 150 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

К 2030 году в Петербурге планируется открыть еще 21 новую станцию метро. Первые из них появятся уже в 2024 году - "Путиловская", "Казаковская" на коричневой ветке и "Горный институт" на оранжевой. Об этом сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

- В 2026 году откроются «Богатырская» и «Планерная», которые пополнят зеленую ветку. В 2028 году на фиолетовой ветке городского метро появится станция «Шуваловский проспект», в 2029-м сразу четыре станции пополнят коричневую ветку - «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная». На оранжевой появится "Кудрово", - дополнил Левакин.

Последние "открытия" запланированы на 2030 год. Свое продолжение получит оранжевая ветка. Она пополнится станциями "Шкиперская" и "Морской фасад". Расширится и коричневая ветка. На станции "Лиговский проспект" появится второй выход, а пока несуществующие "Знаменская", "Суворовская-1", "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе" и "Сосновая поляна" распахнут двери для заждавшихся пассажиров.

На такое масштабное развитие метрополитена в городской бюджет уже заложено 150 миллиардов рублей. Этого, по словам Левакина, хватит на два-три года строительства подземки.