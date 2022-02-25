Власти рассказали, как санкции повлияют на жителей Петербурга

Вице-губернатор Петербурга оценил влияние новых санкций на жизнь города Фото: Пресс-служба Смольного

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников оценил влияние санкций на жизнь города. Представитель власти заявил, что они практически никак не отразятся на Северной столице. По его словам, ситуация далеко не новая.

Корабельников подчеркнул, что в городе распространяется недостоверная информации о проблемах с банковскими счетами из-за санкций. Сведения об этом ложные, проблем нет.

- Я хочу ответственно заявить, что никаких проблем здесь не может быть. Последние годы мы выстраивали работу именно с теми банками, которым доверяем, с которыми давно работаем, которые готовы к любым обстоятельствам. Поэтому здесь никаких рисков для города не видим, - сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

В правительстве видят обеспокоенность жителей, добавил Корабельников. По его словам, ни в коем случае не надо забирать деньги из банков. Не надо бояться давления, потому что это основная задача «иностранных партнеров» – запугать россиян, посеять панику.

- Все могут проверить, что в магазинах по-прежнему принимают оплату, банкоматы по-прежнему выдают деньги. Поэтому здесь нет никаких обстоятельств, которые повлияли на нашу размеренную жизнь. И бояться не нужно, - заключил вице-губернатор.