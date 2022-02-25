На выставке в Петербурге покажут 3000 собак 26-27 февраля

В Северной столице покажут 3000 собак на выставке 26 и 27 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самая масштабная выставка собак пройдет в Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 26-27 февраля 2022 года. В ней покажут 3000 собак. Оценивать питомцев будут специалисты из шести стран: России, Испании, Швейцарии, Дании, Сербии и Беларуси. О мероприятии сообщили в пресс-службе центра.

- Лучшие представители пород покорят сердца жителей и гостей Северной столицы своими трюками, милыми мордашками и даже танцами! – объявила пресс-служба мероприятия.

Спортивная федерация и клуб «Симуран» 27 февраля проведут «Озорные игры» и аджилити: соревнования, в которых человек-проводник направляет собаку через полосу препятствий.

Кроме того, посетители смогут купить корма, игрушки и аксессуары для животных. На выставке представят известные бренды, которые специализируются на здоровье и досуге собак.

В центре также будут работать представители приютов «Ветер перемен». Неравнодушные зрители смогут поддержать приюты материально. Волонтеры организуют и лекции, на которых расскажут об ответственном отношении к животным.

С правилами посещения выставки можно ознакомиться на сайте организации.