В Петербурге восстановили облик Петровской церкви 1912 года

Петровскую крепость в Санкт-Петербурге отреставрировали спустя 17 лет Фото: Пресс-служба Смольного

Реставрацию подворья Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря завершили в Петербурге. С 2005 по 2019 год из бюджета города выделили более 150 млн рублей на восстановление объекта культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Городское подворье построили в 1912 году по проекту петербургского епархиального архитектора Андрея Аплаксина. Объект культурного наследия состоит из шатрового храма, освященного во имя выдающегося деятеля Русской церкви XIV века, святителя Петра митрополита Московского (Киевского), трехэтажных корпусов с мансардой и колокольни, - говорится в сообщении властей.

С 2005 года в храме проходила реставрация. В 2016 году архитекторы восстановили иконостас, а с 2017 по 2019 годы – интерьеры церкви. Сейчас храм выглядит практически так же, как в проекте его создателя в 1912 году.