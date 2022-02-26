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Общество25 февраля 2022 22:48

В Москве отменили рейс в Санкт-Петербург 26 февраля

Сотрудник международного аэропорта подтвердил данную информацию
Кирилл МИНЯЙЛО
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В Шереметьево отменили рейс, следующий в Петербург 26 февраля

В Шереметьево отменили рейс, следующий в Петербург 26 февраля

Фото: Александр ГЛУЗ

Рейс из Шереметьево-Пулково из Москвы в Санкт-Петербург, который должен был следовать 26 февраля в 13:45 часов по московскому времени, отменили. Информацию об этом корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили в столичном аэропорту.

- Авиакомпания отменила данный рейс. Причины, по которым рейс не состоится, компания не указала, - сообщил представитель международного аэропорта.

Перевозку пассажиров должна была осуществлять авиакомпания «Аэрофлот». Аналогичный рейс в то же время у организации запланирован в воскресенье, 27 февраля.