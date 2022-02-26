Вылет более 20 рейсов отменили в аэропорту Пулково в субботу, 26 февраля

В Пулково вновь массово отменяют рейсы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вылет более 20 рейсов отменили в петербургском аэропорту Пулково в субботу, 26 февраля. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани. Среди отмененных вылетов значатся самолеты в Воронеж, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Элисту, Симферополь. Причина этого давно известна – из-за военной спецоперации России на Украине Росавиация приостановила работу нескольких аэропортов на юге страны. Так что владельцев билетов должны были уведомить заранее.

Но есть среди отмененных рейсов и те, что должны были лететь в Европу и Азию.

- Отменен вылет рейса FV 6621 в Прагу в 10:35, вылет рейса 5N 9267 в Карши в 20:45, рейс LO 686 в Варшаву в 20:45, - сообщается на табло Пулково.

К слову, массово отменили и рейсы из Петербурга в Молдавию. Что касается задержанных вылетов, то их намного меньше – выделяются разве что самолеты до Хургады.