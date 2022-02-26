В Петербурге пенсионер выстрелил в хулигана с ножом, ломившегося в квартиры

В Петербурге пенсионер отбивался пистолетом от хулигана с ножом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге пенсионер выстрелил в живот хулигана, который ломился в двери квартир в одной из парадных дома №5 на улице Композиторов. Все произошло вечером в пятницу, 25 февраля. Мужчина услышал, что на лестничной площадке кто-то неадекватно стучит и кричит. Когда житель дома вышел из квартиры, он увидел буйного гражданина, на замечания тот не реагировал и, более того, вытащил нож и пригрозил пенсионеру убийством. После этого он и словил пулю, из травматического пистолета.

- На лестничной площадке совершал правонарушение 33-летний безработный. Пенсионер имеет разрешение на пистолет. На место вызвали полицию, хулигана задержали и, отвезли в отдел МВД и составили в отношении него административный протокол, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

Добавим, что сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела на дебошира с ножом.