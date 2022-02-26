В Петербурге полиция проверила 805 учебных заведений из-за лжеминера

Лжеминер сообщил о взрывных устройствах в 805 учебных заведениях Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге полиция проверила в пятницу, 25 февраля, 805 учебных заведений из-за лжеминера. Сообщение о том, что в школах, вузах и колледжах Северной столицы якобы заложили бомбы, поступило на почту пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Об этом «КП-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах. В итоге эвакуация произошла только в 22-х учебных заведениях.

- Эвакуировали 9 829 человек из 22 учебных заведений. Всего проверили 805 образовательных организаций, нигде взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили, - предает источник «КП-Петербург».

В отношении лжеминера планируют возбудить уголовное дело, его разыскивают. Материалы дела направили в следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.