Двое семиклассников подожгли машину менеджера в Петербурге

В Петербурге семиклассники подожгли машину менеджера. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое учеников 7 класса школы №494 в Петербурге подожгли машину менеджера компании «Феникс». Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах. Все произошло еще 23 февраля средь бела дня на парковке одного из домов на Выборгском шоссе. На следующий день полиция установила личности хулиганов – это подростки. Одному 13 лет, другому 12. Их мотивы выясняют.

- На учете подростки не состоят, характеризуются нормально. Несовершеннолетних передали их законным представителям, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье за «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - отметил источник «КП-Петербург».

Будь детишки постарше, им уже грозило бы лишение свободы до двух лет. Полиция продолжает расследование.