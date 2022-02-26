Топ-менеджера компании нашли мертвым под Петербургом

Под Петербургом обнаружили тело топ-менеджера крупной компании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Петербургом обнаружили тело топ-менеджера одной из крупных компаний России Александра Тюлякова. По информации источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах, 61-летнего мужа потеряла супруга. По ее словам, она проснулась утром 25 февраля и увидела горящий свет на кухне и нетронутый завтрак. Тогда женщина вышла на улицу и обнаружила, что возле машины ее супруг покончил с собой.

- Жена и мать утверждают, что Тюляков не высказывал ранее мыслей о самоубийстве. Разве что в последнее время стал замкнут и не раз повторял то, что ему надо идти на пенсию. В заднем кармане брюк мужчины нашли записку, жена читать ее не захотела, - сообщил источник «КП-Петербург».

Добавим, что по факту трагедии полиция проводит проверку.