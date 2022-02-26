В ковидных стационарах Петербурга снизилось количество пациентов

В Петербурге стало меньше пациентов в ковидных стационарах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В стационарах Петербурга снизилось количество больных коронавирусом. Об этом можно судить из свежей справки Смольного об эпидситуации в Северной столице. По данным на 25 февраля, в городских инфекционных больницах лечатся 6 594 человек. Сутками ранее таковых пациентов было 7,1 тысячи. По сообщениям властей, в Петербурге всего развернуто 9,4 тысячи ковидных коек, но из них заняты только 46%.

- За сутки из коронавирусных стационаров выписали 565 пациентов. В реанимации остаются 545 человек, из них 260 подключены к аппарату ИВЛ. При этом коэффициент распространения инфекции в городе ниже норматива, - отмечается в документе Смольного.

Еще из любопытного – по данным Роспотребнадзора, в городе не осталось ни одного человека на карантине. При этом заболеваемость в Петербурге все еще выше, чем в других регионах России.