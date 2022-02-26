Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 10:32

На берегу Ижоры в Колпино появится общественное пространство

Работы по благоустройству завершат в 2022 году
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Колпино на берегу реки Ижоры создадут общественное пространство.

В Колпино на берегу реки Ижоры создадут общественное пространство.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Колпино на берегу речки Ижоры создадут общественное пространство. Об этом отчитались в пресс-службе Смольного. Власти обещают до конца 2022 года благоустроить территорию между улицами Ремизова и Ижорского батальона. Уже известно, что на месте появится смотровая площадка с биноклями, чтобы можно было спокойно наблюдать за птицами. Кроме этого вдоль Красной улицы будет много зеленых зон с электронными кодами для изучения флоры и фауны.

- Также здесь разместятся игровые зоны, места для чтения с освещением и защитой от дождя, площадка для занятия йогой. Для детей установят игровую площадку, а на берегу появятся гамаки и шезлонги для отдыха, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

К слову, детские и спортивные площадки в общественном пространстве у Ижоры адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Естественно, на всей территории установят освещение.