На берегу Ижоры в Колпино появится общественное пространство

В Колпино на берегу реки Ижоры создадут общественное пространство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Колпино на берегу речки Ижоры создадут общественное пространство. Об этом отчитались в пресс-службе Смольного. Власти обещают до конца 2022 года благоустроить территорию между улицами Ремизова и Ижорского батальона. Уже известно, что на месте появится смотровая площадка с биноклями, чтобы можно было спокойно наблюдать за птицами. Кроме этого вдоль Красной улицы будет много зеленых зон с электронными кодами для изучения флоры и фауны.

- Также здесь разместятся игровые зоны, места для чтения с освещением и защитой от дождя, площадка для занятия йогой. Для детей установят игровую площадку, а на берегу появятся гамаки и шезлонги для отдыха, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

К слову, детские и спортивные площадки в общественном пространстве у Ижоры адаптируют для людей с ограниченными возможностями здоровья. Естественно, на всей территории установят освещение.