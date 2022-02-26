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Общество26 февраля 2022 10:49

В Петербурге ищут медиков-добровольцев для помощи жителям Донбасса

В ДНР и ЛНР есть острая необходимость врачей и медперсонала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Петербурге объявили сбор медиков-волонтеров, готовых ехать в Донбасс.

В Петербурге объявили сбор медиков-волонтеров, готовых ехать в Донбасс.

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Петербурге ищет медиков-волонтеров, которые бы добровольно поехали в Донбасс. Об этом сообщил депутат городского Заксобрания Павел Крупник. По его словам, жители ДНР и ЛНР сейчас остро нуждаются в помощи врачей. Но в Донбассе ждут только тех медиков, кто имеет профильное образование. В первую очередь, нужны медработники первого звена, детские врачи. Желательно, чтобы у волонтеров были и навыки оказания психологической помощи.

- Мы начали уже разговаривать с медиками, и возможно, что первая группа волонтеров поедет уже в ближайшее время для оказания первой необходимой медицинской помощи, в том числе психологической. Очень много людей находятся в состоянии шока из-за потери жилья, - отмечает Павел Крупник.

Добавим, что контактный телефон волонтерского центра, где ждут медиков-добровольцев, следующий – 8 (812) 571-97-38.