В Петербурге начали капремонт дворовых флигелей дома Бенуа

В 2024 году дом Бенуа примет первых жильцов-очередников. Фото: google.com/maps

В Петербурге стартовал капитальный ремонт дворовых флигелей известного дома Бенуа, расположенного на Каменноостровском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Северной столицы. В Смольном обещают закончить работы в 2024 году, причем более 50 квартир в домах №24 и №26-28 отдадут молодым семьям-очередникам. Однако есть нюанс – их надо будет выкупить, правда цена будет в 2 раза ниже рыночной, а рассрочка растянется на 10 лет, но без каких-либо процентов.

За время капремонта исторические здания получат свой оригинальный облик. Внутри рабочие заменят все перекрытия и укрепят несущие конструкции. Кроме этого обновят и инженерные сети.

- Мы не только капитально ремонтируем расселенные и аварийные дома, но и даем возможность молодым петербургским семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, купить там квартиры на льготных условиях, - цитируют в пресс-службе Смольного губернатора Александра Беглова.