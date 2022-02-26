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Происшествия26 февраля 2022 11:40

Суды Петербурга начали арестовывать задержанных на второй незаконной акции протеста

Суды активно регистрируют все новые материалы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге суды вынесли первые вердикты задержанным на второй несанкционированной акции протеста на Гостином дворе.

В Петербурге суды вынесли первые вердикты задержанным на второй несанкционированной акции протеста на Гостином дворе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге суды начали арестовывать задержанных участников второй незаконной акции протеста. Напомним, накануне в городе полиция отвезла в отделы МВД более 270 людей, присутствующих на Гостином дворе. В отношении них составили протоколы, но не за пренебрежение коронавирусными правилами, а за организацию массового одновременного пребывания людей в общественных места с нарушением общественного порядка.

- Первые административные аресты назначили в Приморском районном суде, на 5 и 7 суток. В других судах активно регистрируют новые материалы. За два дня несанкционированных акций всего поступило 355 материалов, решения приняты по 275, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что многим задержанным все-таки назначают штрафы, а не аресты. Их размеры составляют пока от 10 до 20 тысяч рублей.