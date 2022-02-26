Лжеминер на час закрыл Эрмитаж в субботу, 26 февраля

Эрмитаж закрылся на непродолжительное время из-за лжеминера. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эрмитаж неожиданно закрылся в Санкт-Петербурге в субботу, 26 февраля. Об этом объявила пресс-служба учреждения, добавив, что виной всему некие технические причины.

- Приносим извинения за доставленные неудобства. По сегодняшним билетам можно будет посетить Эрмитаж в любой другой день. Порядок возврата билетов указан на сайте музея, - отметили в группе Эрмитажа во «Вконтакте».

Позже в музее уточнили «КП-Петербург», что виной всему оказалось сообщение о минирование. Гостей и персонал Эрмитажа эвакуировали, на место прибыла полиция.

- Музей проверили, и он теперь открыт. Работает по графику. Закрытие продлилось чуть более часа. Люди могут вернуться в музей или же по билетам на сегодняшний день можно будет посетить Эрмитаж в любой другой день, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе музея.