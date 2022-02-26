Месячный младенец умер в кровати с родителями на севере Петербурга

Младенец скончался в квартире на севере Петербурга. Он спал в дневное время на кровати с родителями. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Младенец возрастом в один месяц умер при загадочных обстоятельствах в квартире на севере Петербурга. Трагедия случилась в одном из домов Лесном проспекте. О происшествии «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах. Оказалось, что молодые родители легли вздремнуть днем вместе с малышом в минувшую пятницу, 25 февраля. Первым проснулся 25-летний отец, который и заметил, что сын не подает признаки жизни.

- 21-летняя мать не работает, отец трудится монтажником. Семья полная, на учете нигде не состояла. Труп младенца направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. На теле погибшего ребенка не было каких-либо внешних признаков насильственной смерти, - уточняет источник «КП-Петербург».

По факту трагедии уголовное дело не возбуждали, расследование продолжается.