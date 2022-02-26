Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 февраля 2022 13:26

В Петербурге продолжают штрафовать и арестовывать участников незаконных акций протеста

В городе попали под административные санкции более 650 задержанных человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Петербурге суд выносит аресты и штрафы участникам незаконных акций протеста.

В Петербурге суд выносит аресты и штрафы участникам незаконных акций протеста.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суды Петербурга продолжают штрафовать и отправлять под административный арест участников двух незаконных акций протеста, прошедших в минувшие два дня в центре города. Напомним, во время первого несанкционированного митинга задержали 380 человек, а во время второго – 272. По данным на день субботы, 26 февраля, в суды поступило 355 материалов, из них 275 уже рассмотрели. И это только «административки» по первому дню незаконных акций.

- Задержанным выносят наказание в виде штрафов в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а также административный арест на срок от 1 дня до 13 суток, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Добавим, что в единичных случаях суды отдают полицейским обратно протоколы из-за каких-либо нарушений при составлении документа.